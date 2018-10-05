Два очка Панарина помогли «Коламбусу» обыграть «Детройт»

Завершился очередной матч второго игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ. «Детройт Ред Уингз» в родных стенах принимал «Коламбус Блю Джекетс» и уступил в овертайме со счётом 2:3 (0:1, 2:1, 0:0, 0:1).



В основное время в составе «Коламбуса» отличились Кэм Аткинсон и Джош Андерсон (34). За «Детройт» голы забили Деннис Холловски и Тайлер Бертуцци. Победную шайбу на 3-й минуте овертайма забросил роcсийский форвард «Блю Джекетс» Артемий Панарин, записавший также на свой счёт результативную передачу на Аткинсона при первом голе.

Отметим, что «Детройт» не может победить «Коламбус» восемь матчей подряд.

В другом матче «Чикаго Блэкхоукс» также в овертайме одолел на выезде «Оттава Сенаторз» — 4:3 (2:3, 0:0,1:0, 1:0). В составе хозяев отличились Зак Смит, Максим Лажуа и Колин Уайт, у гостей – Алекс Дебринкэт, Джонатан Тэйвз, Брент Сибрук и Патрик Кейн, забросивший победную шайбу.