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Два очка Панарина помогли «Коламбусу» обыграть «Детройт»

Два очка Панарина помогли «Коламбусу» обыграть «Детройт»
Хоккей / НХЛ

Завершился очередной матч второго игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ. «Детройт Ред Уингз» в родных стенах принимал «Коламбус Блю Джекетс» и уступил в овертайме со счётом 2:3 (0:1, 2:1, 0:0, 0:1).

В основное время в составе «Коламбуса» отличились Кэм Аткинсон и Джош Андерсон (34). За «Детройт» голы забили Деннис Холловски и Тайлер Бертуцци. Победную шайбу на 3-й минуте овертайма забросил роcсийский форвард «Блю Джекетс» Артемий Панарин, записавший также на свой счёт результативную передачу на Аткинсона при первом голе.

Отметим, что «Детройт» не может победить «Коламбус» восемь матчей подряд.

В другом матче «Чикаго Блэкхоукс» также в овертайме одолел на выезде «Оттава Сенаторз» — 4:3 (2:3, 0:0,1:0, 1:0). В составе хозяев отличились Зак Смит, Максим Лажуа и Колин Уайт, у гостей – Алекс Дебринкэт, Джонатан Тэйвз, Брент Сибрук и Патрик Кейн, забросивший победную шайбу.

НХЛ - регулярный чемпионат
05 октября 2018, пятница. 02:30 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
2 : 3
0:1, 2:1, 0:0, 0:1
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 – Аткинсон (Дюбуа, Панарин) – 05:12 (5x4), 1:1 – Холовски (Ларкин, Нюквист) – 27:46 (5x5), 1:2 – Андерсон (Дубински, Дюклер) – 33:06 (5x5), 2:2 – Бертуцци (Ларкин, Нюквист) – 36:13 (5x4), 2:3 – Панарин (Фолиньо, Нутиваара) – 62:11 (3x3)
НХЛ - регулярный чемпионат
05 октября 2018, пятница. 02:30 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
3 : 4
3:2, 0:0, 0:1, 0:1
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 – Дебринкэт – 04:40 (5x5), 1:1 – Смит (Уайт, Шабо) – 06:47 (5x5), 1:2 – Тэйвз (Густафссон) – 10:30 (5x5), 2:2 – Лажуа (Дюшейн, Дзингел) – 12:06 (5x5), 3:2 – Уайт (Лажуа, Тирни) – 16:32 (5x4), 3:3 – Сибрук (Кейн, Кемпф) – 52:18 (5x5), 3:4 – Кейн (Тэйвз) – 60:38 (3x3)
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