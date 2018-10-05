М. Воробьёв набрал первое очко в дебютном матче в НХЛ

Российский нападающий клуба НХЛ «Филадельфия Флайерз» Михаил Воробьёв отметился первым результативным баллом в карьере в дебютной игре. В выездной встрече с «Вегас Голден Найтс» (идёт второй период, «лётчики» ведут 5:1) форвард выступил одним из ассистентов в голе Роберта Хагга.

Воробьёв в семи матчах «предсезонки» отметился двумя заброшенными шайбами и пятью голевыми передачами, обеспечив себе место в составе команды на начало регулярного чемпионата. Воспитанник уфимского хоккея играет в центре третьего звена.

Ранее главный тренер «Филадельфии» Дэйв Хекстолл отмечал слабую игру нападающего на вбрасываниях.