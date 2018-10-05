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«Колорадо» победил «Миннесоту», Варламов отразил 20 бросков

«Колорадо» победил «Миннесоту», Варламов отразил 20 бросков
Хоккей / НХЛ

Завершился очередной матч второго игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ. «Колорадо Эвеланш» принимал на домашнем льду «Миннесоту Уайлд» и одержал волевую победу со счётом 4:1 (1:1, 1:0, 2:0).

На седьмой минуте Зак Паризе вывел «дикарей» вперёд, но хозяева восстановили равенство в середине первого периода усилиями Карла Сёдерберга. Натан Маккиннон на экваторе игры позволил «лавинам» повести в счёте, Микко Рантанен в концовке встречи поразил пустые ворота, а точку в матче поставил Джей Ти Комфер, реализовавший большинство.

Российский голкипер «Колорадо» Семён Варламов отразил 20 бросков из 21. На счету защитника Никиты Задорова 3 броска в створ ворот, 4 хита, показатель полезности «+1» и 16 минут 25 секунд, проведённых на льду.

НХЛ - регулярный чемпионат
05 октября 2018, пятница. 04:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
4 : 1
1:1, 1:0, 2:0
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 – Паризе (Койву, Нидеррайтер) – 06:14 (5x5), 1:1 – Сёдерберг (Ньето) – 12:29 (5x5), 2:1 – Маккиннон (Рантанен, Немет) – 30:26 (5x5), 3:1 – Рантанен (Ландеског) – 58:07 (en), 4:1 – Комфер (Керфут, Сёдерберг) – 59:40 (en)
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