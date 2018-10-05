«Колорадо» победил «Миннесоту», Варламов отразил 20 бросков

Завершился очередной матч второго игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ. «Колорадо Эвеланш» принимал на домашнем льду «Миннесоту Уайлд» и одержал волевую победу со счётом 4:1 (1:1, 1:0, 2:0).

На седьмой минуте Зак Паризе вывел «дикарей» вперёд, но хозяева восстановили равенство в середине первого периода усилиями Карла Сёдерберга. Натан Маккиннон на экваторе игры позволил «лавинам» повести в счёте, Микко Рантанен в концовке встречи поразил пустые ворота, а точку в матче поставил Джей Ти Комфер, реализовавший большинство.

Российский голкипер «Колорадо» Семён Варламов отразил 20 бросков из 21. На счету защитника Никиты Задорова 3 броска в створ ворот, 4 хита, показатель полезности «+1» и 16 минут 25 секунд, проведённых на льду.