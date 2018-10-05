«Филадельфия» обыграла «Вегас», у М. Воробьёва передача

Завершился заключительный матч второго игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ. «Филадельфия Флайерз» на выезде обыграл финалиста прошлого сезона Кубка Стэнли «Вегас Голден Найтс». Встреча завершилась со счётом 5:2 (2:1, 3:0, 0:1).

Джонатан Маршессо вывел гостей вперёд на седьмой минуте, но вскоре Оскар Линдблом счёт сравнял. Далее последовал дубль Уэйна Симмондса, а затем Роберт Хег и Скотт Лотон в течение минуты дважды огорчили Марка-Андре Флёри, впоследствии уступившего место в воротах Малькольму Суббэну. В третьем периоде Пьер-Эдуар Белльмар одну шайбу отыграл.

Российский нападающий «лётчиков» Михаил Воробьёв в своей дебютной игре в лиге отметился результативным пасом. Также в его активе показатель полезности «+2» и 13 минут 52 секунды, проведённых на льду, 2:20 в большинстве.

На счету защитника Ивана Проворова 1 бросок в створ ворот, 5 хитов и 23 минуты 41 секунда на льду.