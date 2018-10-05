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«Филадельфия» обыграла «Вегас», у М. Воробьёва передача

«Филадельфия» обыграла «Вегас», у М. Воробьёва передача
Хоккей / НХЛ

Завершился заключительный матч второго игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ. «Филадельфия Флайерз» на выезде обыграл финалиста прошлого сезона Кубка Стэнли «Вегас Голден Найтс». Встреча завершилась со счётом 5:2 (2:1, 3:0, 0:1).

Джонатан Маршессо вывел гостей вперёд на седьмой минуте, но вскоре Оскар Линдблом счёт сравнял. Далее последовал дубль Уэйна Симмондса, а затем Роберт Хег и Скотт Лотон в течение минуты дважды огорчили Марка-Андре Флёри, впоследствии уступившего место в воротах Малькольму Суббэну. В третьем периоде Пьер-Эдуар Белльмар одну шайбу отыграл.

Российский нападающий «лётчиков» Михаил Воробьёв в своей дебютной игре в лиге отметился результативным пасом. Также в его активе показатель полезности «+2» и 13 минут 52 секунды, проведённых на льду, 2:20 в большинстве.

На счету защитника Ивана Проворова 1 бросок в створ ворот, 5 хитов и 23 минуты 41 секунда на льду.

М. Воробьёв набрал первое очко в дебютном матче в НХЛ
НХЛ - регулярный чемпионат
05 октября 2018, пятница. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
2 : 5
1:2, 0:3, 1:0
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 – Маршессо (Меррилл, Флёри) – 06:37 (5x5), 1:1 – Линдблом (Санхайм, Ворачек) – 11:23 (5x5), 1:2 – Симмондс (Хег) – 18:43 (5x5), 1:3 – Симмондс (Ворачек, Жиру) – 22:58 (5x4), 1:4 – Хег (ван Римсдик, Воробьёв) – 26:11 (5x5), 1:5 – Лотон (Гудас, Раффль) – 27:17 (5x5), 2:5 – Белльмар – 48:28 (4x5)
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