Брукс Орпик забросил шайбу в «регулярке» НХЛ спустя 2,5 года

«Питтсбург Пингвинз» в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги принимал на домашнем льду действующего обладателя Кубка Стэнли «Вашингтон Кэпиталз» и одержал победу в овертайме со счётом 7:6 (2:3, 3:1, 1:2, 1:0).

Защитник «Вашингтона» Брукс Орпик забросил шайбу в матче против своего бывшего клуба. Этот гол позволил 38-летнему ветерану прервать 182-матчевую безголевую серию в регулярных чемпионатах НХЛ. В предыдущий раз на этой стадии сезона Орпик забивал «Миннесоте Уайлд» в феврале 2016 года. Всего за карьеру ветеран лиги провёл 984 матча, в которых забросил 17 шайб и сделал 170 результативных передач при показателе полезности «+2».

Видео гола также можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.