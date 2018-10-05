Андрей Свечников сыграл меньше 12 минут в дебютном матче в НХЛ

«Каролина Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата НХЛ принимал на домашнем льду «Нью-Йорк Айлендерс» и уступил в овертайме – 1:2 (0:0, 0:1, 1:0, 0:1). Форвард «Каролины» Андрей Свечников дебютировал в НХЛ.

Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Российский нападающий выходил в четвёртом звене и провёл на льду 11 минут 48 секунд (из них чуть больше двух минут – в большинстве) и отметился тремя бросками в створ (ещё дважды попал в штангу) при нулевом показателе полезности. Также применил один силовой прием.

Андрей Свечников был выбран «Каролиной» в первом раунде драфта Национальной хоккейной лиги 2018 года под общим вторым номером. Ранее юный нападающий выступал за «Маскигон Ламберджэкс» в USHL и за «Бэрри Кольтс» в OHL.