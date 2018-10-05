Лебрюн: обмен Панарина будет похож на сдачу игрока в аренду

Известный обозреватель телеканала TSN Пьер Лебрюн прокомментировал ситуацию с нападающим «Коламбус Блю Джекетс» Артемием Панариным, который не хочет подписывать с клубом новый контракт.

«Я так понимаю, что Артемий в этом сезоне не хочет подписываться ни с кем. Его цель — быть свободным агентом через год. Это значит, если его обменяют, то «Коламбус» получит очень небольшую компенсацию. Вот если бы его обмен напоминал сделку с Максом Пачьоретти, который ушёл из «Монреаля» и подписал соглашение с «Вегасом», — это принесло бы его бывшему клубу большую пользу», — отметил Лебрюн в эфире программы TSN Insider.

Контракт Панарина с «Коламбусом» истекает после окончания сезона-2018/19. В 81 матче минувшего регулярного чемпионата НХЛ Артемий отметился 82 (27+55) очками. В шести играх плей-офф на его счету 7 (2+5) баллов.