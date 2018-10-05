«Куньлунь» — «Трактор»: Савинайнен подрался с Лапенковым

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Куньлунь Ред Стар» и «Трактором» (1:0, идёт второй период) состоялась драка между форвардом хозяев Вели-Матти Савинайненом и нападающим гостей Евгением Лапенковым. Оба игрока получили по большому штрафу.

Видео драки также можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Команды играют в следующих составах:

«Куньлунь»:

Лазушин;

Граньяни — Лаюнен, Савинайнен — Сундстрём— Фонтэйн;

Джо— Кундратек, Ип— Сен-Пьер— Бек;

Парлетт— Бартли, Палола— Кейн— Лунд;

Сквайрз— Николлс— Латта.



«Трактор»:

Судницин (Сухачёв);

Бэйлен — Шинин, Бергстрём — Щехура — Шипин;

Рясенский — Бородкин, Шолохов— Стоу — Кравцов;

Желдаков — Исаев, Кокуёв — Рыбаков — Пеньковский;

Петров, Глинкин — Полыгалов — Лапенков, Мошаров.