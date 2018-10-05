«Куньлунь» — «Трактор»: Савинайнен подрался с Лапенковым

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Куньлунь Ред Стар» и «Трактором» (1:0, идёт второй период) состоялась драка между форвардом хозяев Вели-Матти Савинайненом и нападающим гостей Евгением Лапенковым. Оба игрока получили по большому штрафу.
Видео драки также можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.
Команды играют в следующих составах:
«Куньлунь»:
Лазушин;
Граньяни — Лаюнен, Савинайнен — Сундстрём— Фонтэйн;
Джо— Кундратек, Ип— Сен-Пьер— Бек;
Парлетт— Бартли, Палола— Кейн— Лунд;
Сквайрз— Николлс— Латта.
«Трактор»:
Судницин (Сухачёв);
Бэйлен — Шинин, Бергстрём — Щехура — Шипин;
Рясенский — Бородкин, Шолохов— Стоу — Кравцов;
Желдаков — Исаев, Кокуёв — Рыбаков — Пеньковский;
Петров, Глинкин — Полыгалов — Лапенков, Мошаров.