Воробьёв — о дебюте: есть над чем работать, на точке получилось не очень хорошо

Нападающий «Филадельфии Флайерз» Михаил Воробьёв после победы над «Вегас Голден Найтс» (5:2) прокомментировал дебют в Национальной хоккейной лиге.

«Непередаваемая атмосфера. Очень много болельщиков, всю игру было слышно, как они поддерживали свою команду. Здорово, что выиграли этот матч. Приятно начинать сезон с победы, это прибавляет уверенности. Сам не могу свою игру оценить, на это есть тренеры. Очень помогают партнёры по команде, особенно Ваня Проворов. Тренеры очень хорошо объясняют, что они хотят видеть от меня на поле. Все после игры поздравили с дебютом. Очень хорошая атмосфера в команде. Приятно находиться с такими ребятами в одной раздевалке и играть за одну команду.

Я играл против тройки Маршессо? Я даже не замечал этого. Разницы нет, кто выходит на тебя — ты всё равно выходишь работать на 100%, поэтому не придавал значения. 14% выигранных вбрасываний? Сегодня у меня почему-то не очень хорошо получалось играть на точке. Есть над чем работать.

Следующие матчи? Будем разбирать соперника и серьёзно готовиться. Охота выигрывать в каждом матче. Я думаю, не стоит судить по одной игре, сезон длинный. Моя цель на сезон? Закрепиться в составе и прибавлять от игры к игре», — цитирует Воробьёва «Медиакорсеть».