«Адмирал» — «Магнитка»: 18-летний Глеб Зайцев забросил первую шайбу в карьере

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Адмиралом» и магнитогорским «Металлургом» продолжается первый период. Хозяева ведут со счётом 2:0 после точных бросков Кирилла Воронина и Глеба Зайцева.

18-летний Зайцев отличился на 11-й минуте стартового отрезка, воспользовавшись передачами Марека Говорки и Войтеха Полака. Для юного хоккеиста эта шайба стала дебютной на высшем уровне. Глеб проводит шестой матч в КХЛ. Ворота команды Йозефа Яндача защищает Артём Загидулин.

Видео гола также можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.