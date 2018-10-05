Барабанов: победа далась тяжеловато, у СКА было не так много сил

Нападающий СКА Александр Барабанов прокомментировал победу над ХК «Сочи» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Хорошо, что реализовали свои моменты, а так игра была довольно тяжёлой. Лёд тягучий, поэтому не так много сил было. Здорово, что вытерпели и победили. Тяжеловато далась победа. Гавриков, конечно, красавчик. Вышел, настоящий мужик. Здорово, что у нас такие игроки. А так — тяжёлая игра, тяжёлая победа. Выиграли — будем готовиться дальше.



В эпизоде с моим голом здорово вся команда отработала. Изначально звено Паши Дацюка хорошо поменялось, потом Гусев отдал мне на дальнюю, и оставалось только попасть.



Естественно, спасибо болельщикам огромное. Всегда замечаем, когда они приезжают и поддерживают нас. Это придаёт энергии. Сейчас нужно хорошо отдохнуть, восстановиться. Потом перелёт, покатаемся, разберём «Йокерит» и выйдем с боевым настроением», — цитирует Барабанова официальный сайт клуба.