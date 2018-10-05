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Главный тренер «Трактора» объяснил, почему Энлунд не смог сыграть с «Куньлунем»

Главный тренер «Трактора» объяснил, почему Энлунд не смог сыграть с «Куньлунем»
Хоккей / КХЛ

Главный тренер «Трактора» Герман Титов прокомментировал поражение от «Куньлуня» в матче регулярного чемпионата КХЛ (0:2).

«Поздравляю соперника с победой. Первый период сыграли здорово, бились на равных. Готовились к этой игре, знали, что очень хорошая команда, быстрая, так же быстро бежит в контратаку. Во втором периоде держали игру, до пропущенной шайбы, после этого четыре смены мы не могли выйти из зоны, очень плохо контролировали шайбу, отдали инициативу. В третьем периоде старались вернуться в игру, но не получилось — пропустили гол в контратаке. Без голов нельзя победить. Перестановки по ходу игры? Меня не устраивала игра первого звена.

Энлунд? Он к нам не прилетел, у него не было китайской визы, поэтому его с нами сегодня не было. Это была вынужденная замена», — передаёт слова Титова корреспондент «Чемпионата» Магжан Тулюбаев.

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