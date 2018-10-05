Тапола: после гола Фонтейна игра была под контролем «Куньлуня»

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Юсси Тапола прокомментировал победу над «Трактором» (2:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Хорошая игра, важная для нас победа. Отлично сыграл вратарь. По началу игра была равная, в том эпизоде минуте на пятой второго периода, когда очень хорошо сыграла линия Сундстрёма, мы получили численное преимущество — забили гол. После этого игра находилась под нашим контролем, хотя в целом далась непросто», — передаёт слова Таполы корреспондент «Чемпионата» Магжан Тулюбаев.

Видео победной шайбы в исполнении Джастина Фонтейна также можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

«Драконы» благодаря победе сумели прервать двухматчевую серию поражений, подопечные Германа Титова в свою очередь не смогли продлить победную серию до трёх встреч.