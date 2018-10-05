Сен-Пьер: я готов играть за сборную Казахстана, но не знаю, что думают тренеры

Новичок «Куньлунь Ред Стар» Мартен Сен-Пьер прокомментировал переход в китайский клуб и заявил, что не знает, продолжит ли выступления за сборную Казахстана.

«Почему «Куньлунь»? Это, видимо, вопрос в том, чтобы как-то использовать предоставленную возможность для меня, я получил свой удачный шанс. У меня были разные предложения, были лучше, были хуже. Но тут не важно, сколько тебе придётся ждать, главное — найти хорошую команду, я считаю, что нашёл свою. На данный момент мне здесь всё нравится — и ребята в раздевалке, и тренеры отличные. Все эти обстоятельства в совокупности делают жизнь легче, и я надеюсь, что смогу оправдать ожидания.

Мои физические кондиции? Это были действительно долгие и тяжёлые девять месяцев и очень долгое лето, которое я восстанавливался. Но сейчас всё хорошо, я рад, что смог вернуться на лёд. В первой игре за «Куньлунь» я сыграл хорошо, следующие две — средненько. В любом случае важно, что команда выигрывает, сказывается позитивная энергия. Дальше нужно работать и работать. Стартом я доволен, хотя понятно что мне требуется во много прибавлять. Я знаю, что могу лучше, что я и доказывал на протяжении нескольких лет в КХЛ. Как я говорил ранее, девять месяцев без игры не могли не сказаться. Но я понимаю, что я как плеймейкер должен приносить больше пользы команде.

Адаптация? Сегодня первый день, когда я чувствую себя нормально и по-человечески. До этого я летел три дня в Казань, после полдня летел в Шанхай. Здесь меня поджидала организационных масса дел, квартиру нужно было подыскать. Наверное, только сейчас могу сказать, что я здесь освоился. Пока ничего не видел в Шанхае, уверен, что ещё будет возможность всё посмотреть

Сборная Казахстана? Не знаю, возможно ли это, я пропустил прошлый чемпионат мира из-за травмы. Сейчас я так долго находился в отрыве, что я не знаю, что там думают тренеры насчёт меня. На данный момент я сконцентрирован на «Куньлуне». Я хочу все свои силы отдавать клубу. Но, когда придёт время и если меня позовут — буду готов играть», — сказал Сен-Пьер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Магжаном Тулюбаевым.