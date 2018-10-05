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«Автомобилист» одержал 14-ю победу подряд, обыграв «Амур»

«Автомобилист» одержал 14-ю победу подряд, обыграв «Амур»
Хоккей / КХЛ

Екатеринбургский «Автомобилист» на выезде был сильнее хабаровского «Амура» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра завершилась со счётом 5:2 в пользу команды Андрея Мартемьянова.

Гости вели по ходу матча со счётом 2:0 после точных бросков Вячеслава Литовченко и Франсиса Паре, однако хозяевам удалось восстановить равновесие усилиями Владислава Ушенина и Игоря Руденкова. Исход матча был решён во второй половине заключительного отрезка матча. Победу «Автомобилисту» принесли Дэн Секстон, Иван Вишневский и Максим Рассейкин, причём шайбы Секстона и Рассейкина разделили между собой всего 156 секунд.

КХЛ - регулярный чемпионат
05 октября 2018, пятница. 12:30 МСК
Амур
Хабаровск
2 : 5
0:1, 1:1, 1:3
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 – Литовченко (Секстон) – 11:38 (5x4), 0:2 – Паре (Доус, Вишневский) – 23:01 (5x4), 1:2 – Ушенин Владислав (Атюшов, Ушенин Вячеслав) – 28:11 (5x4), 2:2 – Руденков – 40:43 (5x5), 2:3 – Секстон (Мамкин, Да Коста) – 53:20 (5x5), 2:4 – Вишневский – 55:27 (5x5), 2:5 – Рассейкин (Попов, Литовченко) – 55:56 (5x5)

Обзор лучших моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

«Автомобилист» продлил победную серию до 14 матчей, клуб из Екатеринбурга не потерял ещё ни одного очка и укрепил лидерство в Восточной конференции.

Анатолий Голышев получил травму и не смог продолжить матч с «Амуром»
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