«Автомобилист» одержал 14-ю победу подряд, обыграв «Амур»

Екатеринбургский «Автомобилист» на выезде был сильнее хабаровского «Амура» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра завершилась со счётом 5:2 в пользу команды Андрея Мартемьянова.

Гости вели по ходу матча со счётом 2:0 после точных бросков Вячеслава Литовченко и Франсиса Паре, однако хозяевам удалось восстановить равновесие усилиями Владислава Ушенина и Игоря Руденкова. Исход матча был решён во второй половине заключительного отрезка матча. Победу «Автомобилисту» принесли Дэн Секстон, Иван Вишневский и Максим Рассейкин, причём шайбы Секстона и Рассейкина разделили между собой всего 156 секунд.

Обзор лучших моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

«Автомобилист» продлил победную серию до 14 матчей, клуб из Екатеринбурга не потерял ещё ни одного очка и укрепил лидерство в Восточной конференции.