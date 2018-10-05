Маккиннон: Варламов обычно играет хуже, когда получает меньше 40 бросков

Форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон прокомментировал игру российского вратаря команды Семёна Варламова в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой Уайлд» (4:1). Воспитанник ярославского хоккея отразил 20 бросков из 21.

«Он играет сильнее всего, когда по его воротам наносят 40 или больше бросков. Обычно, когда их 25, он играет хуже. Но он растёт как вратарь. Сейчас его настрой состоит в том, чтобы сыграть в игре с небольшим количеством бросков и оставаться таким же сосредоточенным. Сегодня он сыграл здорово», – цитирует Маккиннона официальный сайт НХЛ.

Отметим, что матч стал для Варламова 400-м в лиге. До него столько игр в НХЛ проводили только три российских вратаря – Евгений Набоков, Николай Хабибулин и Илья Брызгалов.