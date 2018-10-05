К. Петров: победная серия никак не должна влиять на «Авангард»

Нападающий «Авангарда» Кирилл Петров поделился ожиданиями от матча с рижским «Динамо». Матч пройдёт сегодня, 5 октября, начало — в 19:30 мск.

«Сейчас такая ситуация, когда нужно просто готовиться, выполнять требования тренеров. И каждый матч играть на победу, вот и всё. Победная серия никак не должна на нас влиять. Выходим на новую игру, забыв о предыдущих, забыв о турнирной таблице. Решаем конкретную задачу – обыграть соперника. Для этого разбираем его сильные и слабые стороны и пытаемся по ходу матча это использовать. При этом отталкиваемся от своих схем, стараемся играть по-своему. Что скажу о сопернике? Команда хорошо играет в большинстве и меньшинстве, действует всегда активно.

Мы играем в энергозатратном стиле? Мы провели не так много игр, сейчас только начало сезона. Дальше будет видно, конечно. Но, думаю, ничего такого в этом нет, все готовятся летом, у нас были хорошие сборы. Плюс у тренеров есть план, вряд ли что-то может пойти не так. Все команды в лиге в одних условиях находятся, календарь для всех одинаковый. Я считаю, чем больше матчей, тем лучше», — цитирует Петрова официальный сайт клуба.