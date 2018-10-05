Мартемьянов: у Голышева сильный ушиб, Чесалин травмировал ногу

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов подвёл итог матча регулярного чемпионата КХЛ с «Амуром» (5:2). Мартемьянов в прошлом сезоне возглавлял «Амур» и во второй раз в истории клуба в КХЛ вывел в плей-офф.

«Тяжёлый матч, много ненужных удалений — с ними будем разбираться. Терпеливо играли в обороне, у нас вылетели два крайних нападающих, пришлось менять звенья и переходить на три пятёрки. Спасибо парням, смогли забить в концовке. У Голышева сильный ушиб, по предварительным данным, у Чесалина травма ноги, будет обследование.

Особые эмоции от матча? Безусловно, два года отработал в Хабаровске, как всегда хорошая атмосфера. Несмотря на это, даже в тяжёлые моменты работали спокойно. Для Славы Литовченко этот матч очень много значил, он играет с небольшой травмой, но сражается», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Егор Параскун.