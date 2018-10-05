«Сибирь» — ЦСКА: Науменков удалён до конца матча за удар клюшкой Михайлова

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Сибирью» и ЦСКА завершился второй период. Гости ведут со счётом 1:0 после точного броска Максима Шалунова.

На 38-й минуте матча удаление до конца матча заработал защитник гостей Михаил Науменков. Игрок «армейской» команды был досрочно отправлен в раздевалку главными судьями за удар клюшкой нападающего хозяев Никиты Михайлова. Матч судят Алексей Белов и Денис Наумов.

Видео момента также можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Команды проводят матч в следующих составах.