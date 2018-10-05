Борщевский: «Амур» опять провалил третий период, не можем играть 60 минут

Главный тренер «Амура» Николай Борщевский подвёл итог матча регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» (2:5).

«В целом игроки показывали содержательный хоккей до третьей шайбы. Может, где-то не повезло, но опять проваливаем третий период и не можем играть 60 минут с полной концентрацией и уступаем в нюансах. Это важно, играть все 60 минут и выполнять установку. Я не могу сказать, что мы расслабились, но когда в конце матча шайба залетает от ноги защитника в ворота, это оказывает влияние на команду. В большинстве забили один гол, имели ещё моменты, но подводит реализация. Болельщики ждут от нас побед, будем показывать хоккей с максимальной самоотдачей.

Особый настрой на «Автомобилист»? В нашей ситуации нам нужны очки в каждом матче, мы настроены на любого соперника, нужно побеждать», — передаёт слова Борщевского корреспондент «Чемпионата» Егор Параскун.