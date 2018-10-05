Александр Овечкин стал самым популярным игроком НХЛ в социальных сетях

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал самым популярным игроком Национальной хоккейной лиги в социальных сетях, сообщает NBC Sports.

Российский нападающий имеет 2,7 млн подписчиков в «Твиттере», 1,4 млн — в «Инстаграме» и 120,5 тыс. — в «Фейсбуке». Второе место занял защитник «Нэшвилл Предаторз» Пи Кей Суббэн, на которого подписано 2,1 млн людей на всех платформах. Примечательно, что капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби занимает лишь 20-е место, уступая в том числе и своему одноклубнику Филу Кесселу, который располагается на 16-й строчке.

Овечкин помог своему клубу впервые за 43 года существования стать обладателем этого трофея, в решающей серии турнира столичная команда обыграла «Вегас Голден Найтс» со счётом 4-1. В минувшем сезоне форвард получил награды лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ «Морис Ришар Трофи» и самому ценному игроку плей-офф «Конн Смайт Трофи».