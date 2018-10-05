Г. Зайцев: мечтал о первой шайбе в КХЛ, когда лежал на кровати перед сном

Нападающий «Адмирала» Глеб Зайцев прокомментировал поражение от магнитогорского «Металлурга» (3:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ. В этом матче 18-летний форвард приморского клуба забросил первую в карьере шайбу в КХЛ.

«Получил ли первую шайбу? Да, она в раздевалке лежит. Ощущения не описать, сколько об этом мечтал, как вчера, например, когда лежал на кровати перед сном. А сегодня это реальность. Спасибо ребятам, но жаль, что проиграли.

Могу сказать, что с «Металлургом» мы играли даже не на равных, а сильнее были. Но везения не хватило… После игры тренер сказал не расстраиваться, идти только вперёд, дальше готовиться на следующую игру. И тогда всё получится», — цитирует Зайцева официальный сайт клуба.