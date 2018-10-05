Никитин: у ЦСКА нет тотального преимущества? Не стал бы опускать «Сибирь»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал победу над «Сибирью» (2:0).

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«Игра, наверное, болельщикам понравилась. В целом же целостной игры не получилось. То большинство как снежный ком, то меньшинство. Но победа есть победа. У нас перед «Сибирью» были непростые соперники, ребята не роботы. Они на льду не просто находятся, а отрабатывают достаточно игрового времени.



Не было тотального преимущества? Я бы не стал так опускать «Сибирь», они сегодня хорошо двигались, сражались. Мы смотрели предыдущие игры соперника, не думаю, что на игре сказалось, что новосибирцы больше отдыхали. Иногда отсутствие тонуса идёт во вред.



Окулов находится в непростой команде в плане конкуренции. Он должен эту конкуренцию выигрывать в каждом матче. Это хорошо для него, его личностного роста. Я доволен игрой молодёжного звена Толчинский — Карнаухов — Окулов. Они хорошо играли, важный гол забили», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.