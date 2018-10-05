Игнатович: «Сибири» надо поднимать дух за счёт стычек и силовых приёмов

Защитник «Сибири» Максим Игнатович прокомментировал поражение от ЦСКА (0:2).



«Мы выходили биться. Хотели перенести игру с «Витязем» на матч с ЦСКА. С такой командой нельзя выходить на лёд расслабленными. Но нахватали удалений, а сами большинства не реализовали. Отсюда и результат.



Драками хотел завести партнёров, дать уверенность команде. Мы начали плохо чемпионат, поэтому за счёт стычек и силовых приёмов надо дух поднимать. Перед игрой я сказал нашим молодым хоккеистам, чтобы не боялись играть, мы заступимся.



На старте сезона игроки «Сибири» были разрознены, но сейчас от игры к игре прибавляем, бьёмся друг за друга, выручаем партнёров. Дальше будем действовать в том же русле. Психологически давит то, что не набираем очков в равных играх. По сегодняшней игре могу сказать, что команда намного увереннее выглядела», — передаёт слова Игнатовича корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

В «Сибири» продолжают чистку. За день выгнали двоих Кирилл Фастовский размахивает шашкой.