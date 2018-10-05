Карнаухов — о первом голе в сезоне: понимал, что надо цепляться за состав

Нападающий ЦСКА Павел Карнаухов прокомментировал победу над «Сибирью» (2:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ и свой первый гол в сезоне.



«Тяжёлая игра была, переломили ход встречи в меньшинстве. Наши спецбригады хорошо сработали. «Сибирь» сыграла как всегда дома: шайбу двигали вперёд, играли активно.



Понимал, что нужно пользоваться шансом и цепляться за состав. Никак себя не накручивал, готовился как обычно. С Толчинским и Окуловым что-то получалось, что-то нет. Во втором периоде были моменты, в третьем — гол забили. Главное — делать свою работу, приносить результат», — передаёт слова Карнаухова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

Видео гола Карнаухова можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.