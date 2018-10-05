Орсаг: у «Салавата» прекрасный подбор легионеров, они воспользовались шансами

Главный тренер «Слована» Владимир Орсаг поделился мнением о выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Салаватом Юлаевым» (1:4). Словацкий клуб потерпел четвёртое поражение подряд.



«Поздравляем «Салават Юлаев», они очень хорошо начали игру, удалось забить. В целом соперник смотрелся лучше как во втором, так и в третьем периодах. Мы предоставили много свободного пространства и давали сопернику отличиться, плюс в команде соперников очень хороший подбор легионеров, и они своими шансами воспользовались. При счёте 3:1 могли зацепиться, но не получилось, поэтому готовимся играть дальше, «Салават» сегодня заслуженно победил», — передает слова Орсага корреспондент «Чемпионата» Кирилл Бережной.

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