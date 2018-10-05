Цулыгин: детские ошибки игроков «Салавата» стали следствием излишних эмоций

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин прокомментировал победу над «Слованом» (4:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.



«Была непростая игра. Видимо, сказалось, что до этого проиграли, и ребята очень хотели выиграть сегодняшний матч, от излишних эмоций делали детские ошибки, из-за которых получались моменты у наших ворот. Третий период сыграли правильно, хорошо, надёжно и при этом не забывали про игру в нападении. Отсутствие Терещенко и Семёнова? Приболели», — передает слова Цулыгина корреспондент «Чемпионата» Кирилл Бережной.

Уфимская команда прервала серию из двух поражений подряд – ранее она уступила на выезде «Витязю» (2:3) и проиграла на своём льду ЦСКА (1:2).