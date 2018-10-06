«Динамо» Москва — «Нефтехимик»: Авцин и Руохамаа вернутся в состав гостей

Как стало известно «Чемпионату», форварды «Нефтехимика» Александр Авцин и Микаэль Руохамаа примут участие в матче регулярного чемпионата с московским «Динамо». Игра состоится сегодня, 6 октября, начало — в 17:00 мск.

В сезоне-2018/19 27-летний Авцин сыграл 9 матчей за ХК ЦСК ВВС в Высшей хоккейной лиге и набрал 2 (0+2) очка при 6 штрафных минутах. Александр был вызван в главную команду, после того как стало известно о характере травмы капитана «волков» Эмиля Галимова. Галимов сломал руку в матче регулярного чемпионата с «Северсталью». Срок восстановления — не менее трёх недель, хоккеисту уже наложили гипс.

29-летний Руохамаа является первым центром команды Андрея Назарова. В нынешнем сезоне финн провёл 10 матчей, забросил 1 шайбу и отдал 7 результативных передач. Руохамаа получил повреждение в игре с «Амуром» (2:1) и пропустил три встречи.