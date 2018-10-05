А. Свечников: за последний год я добавил три килограмма мышечной массы

Нападающий «Каролины» Андрей Свечников рассказал, по какой причине переехал в Северную Америку в юношеском возрасте.



«Самое главное, почему я поехал за океан в 16 лет, — хотел подготовиться к НХЛ. Адаптироваться к маленьким площадкам, немного к другой игре. Здесь идёт силовой хоккей, у тебя больше моментов для того, чтобы забить гол.



Физическое состояние? Я каждое лето над этим много работаю. В 14 лет прошёл хорошие сборы в России, год спустя поехал в США, там тоже были сборы. А в 16 лет отправился в Ярославль, где занимался с Иваном Проворовым, Германом Рубцовым, Михаилом Сергачёвым. Там мы много работали, после чего я провёл очень хороший год.



Этим летом занимался тоже в Ярославле — вместе с братом Евгением, снова с Сергачёвым и Проворовым. Было тяжело, но что поделаешь. За последний год я добавил три килограмма мышечной массы», — цитирует игрока официальный сайт НХЛ.



Российский нападающий дебютировал в НХЛ в игре с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:2). Он провёл на льду 11 минут 48 секунд (из них чуть больше двух минут — в большинстве) и отметился тремя бросками в створ (ещё дважды попал в штангу) при нулевом показателе полезности. Кроме того, применил один силовой приём.

Незвёздный дебют. Тренер «Каролины» зажал Свечникова в первом матче Но потом признал свою ошибку.