Нюландер рассказал, когда вернётся в расположение «Торонто»

Нападающий Вильям Нюландер, находящийся в статусе ограниченно свободного агента, говорит, что думает о своём будущем, ведя переговоры с «Торонто Мэйпл Лифс».



«Я всё-таки должен заботиться о себе, принимать решения, которые я и мой агент считаем правильными. Мне надо думать, что будет через несколько лет. Речь идёт о моём будущем. Сейчас я нахожусь в Швеции и тренируюсь самостоятельно. Готов прибыть в расположение «Торонто», как только у меня на руках будет новый контракт. Конечно, я хочу играть, но вы же видите, какая сложилась ситуация. Тем не менее мне хотелось бы играть за «Торонто», — приводит слова хоккеиста официальный сайт НХЛ.



22-летний Нюландер дебютировал в «Торонто» три года назад. В прошлом сезоне форвард набрал 61 (20+41) очко. «Торонто» выбрал его под восьмым номером на драфте-2014.

«Торонто» не хочет обменивать Нюландера, несмотря на проблемы в переговорах