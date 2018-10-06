Андрей Свечников набрал первое очко в официальных матчах на уровне НХЛ

Нападающий «Каролина Харрикейнз» Андрей Свечников набрал первое очко в официальных матчах Национальной хоккейной лиги. В выездной встрече с «Коламбус Блю Джекетс» (идёт первый период, счёт равный — 1:1) форвард выступил ассистентом в голе Джордана Мартинука.

Видео также можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Андрей Свечников был выбран «Каролиной» в первом раунде драфта Национальной хоккейной лиги 2018 года под общим вторым номером. Ранее юный нападающий выступал за «Маскигон Ламберджэкс» в USHL и за «Бэрри Кольтс» в OHL.

Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19

В матче с «Нью-Йорк Айлендерс», который стал для Свечникова дебютным в НХЛ, российский нападающий выходил в четвёртом звене и провёл на льду 11 минут 48 секунд (из них чуть больше двух минут – в большинстве) и отметился тремя бросками в створ (ещё дважды попал в штангу) при нулевом показателе полезности. Также применил один силовой прием.