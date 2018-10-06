Панарин: у меня есть контракт с «Коламбусом», буду отдавать все силы

Нападающий клуба НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин прокомментировал поражение от «Каролины Харрикейнз» (1:3).

«Не сказал бы, что игра получилась хорошо. Было несколько хороших смен, могли забить, но не получилось. В большинстве надо больше бросать, но не глупо, потому что иногда всё закрыто, и у партнёра позиция может быть лучше. Надо забивать просто», — цитирует Панарина официальный сайт «Коламбуса».

Также форвард рассказал о ситуации с контрактом, который истекает после окончания сезона-2018/19. Ранее нападающий отказался подписывать новое соглашение.

«Ничего не изменилось, от меня ничего не зависит. У меня есть контракт с «Коламбусом», я буду отдавать все силы. Думаю об этом сезоне, потом уже будем решать. Стараюсь об этом не думать, начались игры, всё, что у меня сейчас есть – игра, тренировка, сон и еда», — заключил Панарин.