АХЛ: гол Виталия Абрамова помог «Кливленду» обыграть «Рокфорд»

Российский нападающий клуба Американской хоккейной лиги «Кливленд» Виталий Абрамов отметился заброшенной шайбой во встрече с «Рокфордом» (4:1). 20-летний россиянин точно бросил в ворота соперника на 44-й минуте игры.



Абрамов — воспитанник челябинской школы хоккея. Большую часть юниорской и молодёжной карьеры нападающий выступал за юниорские команды «Трактора», переехав в Северную Америку перед началом сезона-2015/16.



В прошлом сезоне Абрамов выступал в Юниорской лиге Квебека за «Гатино» и «Викториявилль». В регулярном чемпионате форвард записал в свой актив 104 (45+59) баллов при показателе полезности "+52" и 37 минутах штрафного времени. В плей-офф Абрамов сумел заработать 16 (9+7) очков в 13 играх.