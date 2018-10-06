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«Лос-Анджелес» проиграл «Сан-Хосе» в первом матче с Ковальчуком

«Лос-Анджелес» проиграл «Сан-Хосе» в первом матче с Ковальчуком
Хоккей / НХЛ

Клуб НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» в своей первой игре в сезоне потерпел поражение от «Сан-Хосе Шаркс» в овертайме, встреча завершилась со счётом 2:3 ОТ. Российский нападающий «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук проводил первый официальный матч за клуб, не сумев отметиться очками.

«Акулы» ударно провели первый 15 минут игры: голы Эвандера Кейна и Тимо Майера обеспечили команде гостей комфортное преимущество. Хозяева отыграли один гол усилиями Анже Копитара в первом периоде, а на старте второго точный бросок Тайлера Тоффоли восстановил равновесие на табло. Больше зрители не голов в оснвное время не увидели, встреча перешла в овертайм, где победу гостям принёс Кевин Лабанк.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 октября 2018, суббота. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
2 : 3
1:2, 1:0, 0:0, 0:1
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 – Майер (Влашич, Торнтон) – 09:42 (5x5), 0:2 – Кейн (Суомела, Донской) – 13:48 (5x5), 1:2 – Копитар (Иафалло, Форборт) – 17:15 (5x5), 2:2 – Тоффоли (Пирсон) – 20:37 (5x5), 2:3 – Лабанк (Кутюр, Карлссон) – 62:54 (3x3)

Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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