«Лос-Анджелес» проиграл «Сан-Хосе» в первом матче с Ковальчуком

Клуб НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» в своей первой игре в сезоне потерпел поражение от «Сан-Хосе Шаркс» в овертайме, встреча завершилась со счётом 2:3 ОТ. Российский нападающий «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук проводил первый официальный матч за клуб, не сумев отметиться очками.



«Акулы» ударно провели первый 15 минут игры: голы Эвандера Кейна и Тимо Майера обеспечили команде гостей комфортное преимущество. Хозяева отыграли один гол усилиями Анже Копитара в первом периоде, а на старте второго точный бросок Тайлера Тоффоли восстановил равновесие на табло. Больше зрители не голов в оснвное время не увидели, встреча перешла в овертайм, где победу гостям принёс Кевин Лабанк.

Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19