Дебют Ильи Ковальчука: 20 минут на льду, два броска и «+1»

Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук провёл первый матч в Национальной хоккейной лиге после возвращения из КХЛ.



Во встрече с «Сан-Хосе Шаркс» (2:3 ОТ) российский форвард провёл на льду 20 минут и 15 секунд из которых пять с половиной минут — в большинстве, не сумев отметиться очками при показателе полезности "+1". Ковальчук дважды бросил в створ ворот «акул» и не сделал ни одного силового приёма.

«Акулы» ударно провели первые 15 минут игры: голы Эвандера Кейна и Тимо Майера обеспечили команде гостей комфортное преимущество. Хозяева отыграли один гол усилиями Анже Копитара в первом периоде, а на старте второго точный бросок Тайлера Тоффоли восстановил равновесие на табло. Больше зрители голов в основное время не увидели, встреча перешла в овертайм, где победу гостям принёс Кевин Лабанк.