Итоги дня в НХЛ для россиян: первое очко А. Свечникова в НХЛ, дебют Ковальчука

В Национальной хоккейной лиге завершился третий игровой день регулярного чемпионата, в котором приняли участие пять российских хоккеистов. Форвард «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников отметился результативной передачей, нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин заработал показатель полезности "-1", Илья Ковальчук дебютировал в «Лос-Анджелес Кингз».
|Игрок
|Команда
|Очки
|"+/-"
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Время
|А. Свечников
Зыков
Панарин
Ковальчук
|«Каролина»
«Каролина»
«Коламбус»
«Лос-Анджелес»
|0+1
0
0
0
|"+1"
0
"-1"
"+1"
|0
0
0
0
|0
0
0
2
|2
0
0
0
|10.43
11.44
22.37
20.15
|Вратарь
|Команда
|Сейвы
|%ОБ
|Счёт
|Бобровский
|«Коламбус»
|32 из 35
|91,4
|1:3