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Итоги дня в НХЛ для россиян: первое очко А. Свечникова в НХЛ, дебют Ковальчука

Итоги дня в НХЛ для россиян: первое очко А. Свечникова в НХЛ, дебют Ковальчука
Хоккей / НХЛ

В Национальной хоккейной лиге завершился третий игровой день регулярного чемпионата, в котором приняли участие пять российских хоккеистов. Форвард «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников отметился результативной передачей, нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин заработал показатель полезности "-1", Илья Ковальчук дебютировал в «Лос-Анджелес Кингз».

ИгрокКомандаОчки"+/-"ШтрафБроскиХитыВремя
А. Свечников

Зыков

Панарин

Ковальчук		«Каролина»

«Каролина»

«Коламбус»

«Лос-Анджелес»		0+1

0

0

0		"+1"

0

"-1"

"+1"		0

0

0

0		0

0

0

2		2

0

0

0		10.43

11.44

22.37

20.15
ВратарьКомандаСейвы%ОБСчёт
Бобровский«Коламбус»32 из 3591,41:3
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