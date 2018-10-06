Итоги дня в НХЛ для россиян: первое очко А. Свечникова в НХЛ, дебют Ковальчука

В Национальной хоккейной лиге завершился третий игровой день регулярного чемпионата, в котором приняли участие пять российских хоккеистов. Форвард «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников отметился результативной передачей, нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин заработал показатель полезности "-1", Илья Ковальчук дебютировал в «Лос-Анджелес Кингз».

Игрок Команда Очки "+/-" Штраф Броски Хиты Время А. Свечников



Зыков



Панарин



Ковальчук «Каролина»



«Каролина»



«Коламбус»



«Лос-Анджелес» 0+1



0



0



0 "+1"



0



"-1"



"+1" 0



0



0



0 0



0



0



2 2



0



0



0 10.43



11.44



22.37



20.15