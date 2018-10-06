«Коламбус» — «Каролина» — 1:3. Видеобзор матча

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Каролина Харрикейнз» одолел «Коламбус Блю Джекетс». Встреча состоялась в Коламбусе в «Нейшнвайд-Арене» и завершилась победой гостей – 3:1 (1:1, 1:0, 1:0).



В составе «Каролины» шайбами отметились Джордан Мартинук, Себастьян Ахо и Майкл Ферланд. У «Коламбуса» точный бросок на счету Брэндона Дубински. Эта победа для «Каролины» стала первой в сезоне.



В этом матче нападающий «Каролины» Андрей Свечников набрал своё первое очко в НХЛ, записав на свой счёт результативную передачу. Форвард гостей Валентин Зыков результативными действиями не отметился.



Российский вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил 32 броска по своим воротам. Форвард «жакетов» Артемий Панарин провёл на льду 21 минуту 38 секунд и заработал показатель полезности «-1».



Видеообзор лучших моментов матча можно посмотреть на «Чемпионате».

