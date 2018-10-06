Ковальчук: сегодня я чувствовал себя намного лучше, чем в предсезонных играх

Нападающий клуба НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук поделился впечатлениями от матча с «Сан-Хосе Шаркс» (3:2 ОТ), который стал для него первым в составе «королей».



«Сегодня я чувствовал себя намного лучше, чем в предсезонных играх. Первый период получился для „Лос-Анджелеса“ не самым хорошим, но потом мы сумели сыграть достойно. Нам нужно улучшать нашу игру, особенно в численном большинстве. Мы должны показывать лучший хоккей, завтра мы поговорим об этом и постараемся стать лучше», — приводит слова Ковальчука La Kings Insider.



Напомним, во встрече с «Сан-Хосе Шаркс» (2:3 ОТ) Ковальчук провёл на льду 20 минут и 15 секунд из которых пять с половиной минут — в большинстве, не сумев отметиться очками при показателе полезности "+1". Ковальчук дважды бросил в створ ворот «акул» и не сделал ни одного силового приёма.

Играл много, но не забил. Первый матч Ковальчука после возвращения в НХЛ Забил не Илья, а Копитар.