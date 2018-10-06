Итоги дня АХЛ для россиян: Абрамов и Летунов отметились голами, у Каменева «-1»

В Американской хоккейной лиге завершился большой игровой день из девяти матчей, в которых приняли участие шесть российских хоккеистов. Нападающие Виталий Абрамов и Максим Летунов сумели отметиться заброшенными шайбами, Владислав Каменев завершил свой матч с отрицательным показателем полезности, Денис Гурьянов не сумел записать очков в активе.
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|Игрок
|Клуб
|Очки
|Штраф
|Броски
|"+/-"
|Абрамов (н)
Соколов (н)
Гурьянов (н)
Бойков (з)
Каменев (н)
Летунов (н)
|«Кливленд»
«Айова»
«Техас»
«Колорадо»
«Колорадо»
«Сан-Хосе»
|1+0
0
0
0
0
1+0
|0
0
2
2
2
0
|3
1
3
2
2
1
|+1
0
0
0
-1
1