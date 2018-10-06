Итоги дня АХЛ для россиян: Абрамов и Летунов отметились голами, у Каменева «-1»

В Американской хоккейной лиге завершился большой игровой день из девяти матчей, в которых приняли участие шесть российских хоккеистов. Нападающие Виталий Абрамов и Максим Летунов сумели отметиться заброшенными шайбами, Владислав Каменев завершил свой матч с отрицательным показателем полезности, Денис Гурьянов не сумел записать очков в активе.



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Игрок Клуб Очки Штраф Броски "+/-" Абрамов (н)



Соколов (н)



Гурьянов (н)



Бойков (з)



Каменев (н)



Летунов (н) «Кливленд»



«Айова»



«Техас»



«Колорадо»



«Колорадо»



«Сан-Хосе» 1+0



0



0



0



0



1+0 0



0



2



2



2



0 3



1



3



2



2



1 +1



0



0



0



-1



1