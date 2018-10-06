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Итоги дня АХЛ для россиян: Абрамов и Летунов отметились голами, у Каменева «-1»

Итоги дня АХЛ для россиян: Абрамов и Летунов отметились голами, у Каменева «-1»
Хоккей / НХЛ

В Американской хоккейной лиге завершился большой игровой день из девяти матчей, в которых приняли участие шесть российских хоккеистов. Нападающие Виталий Абрамов и Максим Летунов сумели отметиться заброшенными шайбами, Владислав Каменев завершил свой матч с отрицательным показателем полезности, Денис Гурьянов не сумел записать очков в активе.

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ИгрокКлубОчкиШтрафБроски"+/-"
Абрамов (н)

Соколов (н)

Гурьянов (н)

Бойков (з)

Каменев (н)

Летунов (н)		«Кливленд»

«Айова»

«Техас»

«Колорадо»

«Колорадо»

«Сан-Хосе»		1+0

0

0

0

0

1+0		0

0

2

2

2

0		3

1

3

2

2

1		+1

0

0

0

-1

1
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