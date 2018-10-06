Таварес посоветовал молодым игрокам «Торонто» пойти на компромисс с клубом

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Джон Таварес обратился к Вильяму Нюландеру, Остону Мэттьюсу и Митчеллу Марнеру, которым нужно договориться о новом контракте с клубом.



«Соберитесь с силами, думайте об игре, не меняйтесь. Вы не так просто оказались в такой ситуации, добились успеха в таком молодом возрасте за короткий период, что провели в НХЛ. Это производит впечатление. Концентрируйтесь на том, что делаете, и отдавайте себе отчет, что вам очень повезло: вы играете в НХЛ, у вас есть такая возможность. И не стоит думать, что это вам гарантировано. Так я вел себя в похожей ситуации, и у меня сложилось впечатление, что так считают и другие игроки в таком положении.



Конечно, хочется выжать максимум из переговоров, но есть две стороны, которые пытаются договориться, чтобы прийти к справедливому и разумному соглашению. Всегда должны быть компромиссы. Это часть любых переговоров в любом бизнесе, не только в хоккее. Это не самый простой этап, который хочется контролировать, насколько это возможно. Для этого существуют агенты, система поддержки игроков, которая помогает справиться им с такими ситуациями. Надеюсь, обе стороны смогут согласовать свои позиции и договорятся», — цитирует Тавареса официальный сайт НХЛ.