«Лос-Анджелес» — «Сан-Хосе» — 2:3 ОТ. Видеобзор матча

Клуб НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» в первой игре в сезоне проиграл «Сан-Хосе Шаркс» в овертайме, встреча завершилась со счётом 2:3 ОТ. Российский нападающий «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук проводил первый официальный матч за клуб и не набрал очков.



«Акулы» ударно провели первые 15 минут игры: голы Эвандера Кейна и Тимо Майера обеспечили команде гостей комфортное преимущество. Хозяева отыграли один гол усилиями Анже Копитара в первом периоде, а на старте второго точный бросок Тайлера Тоффоли восстановил равновесие на табло. Больше зрители не увидели голов в основное время, встреча перешла в овертайм, где победу гостям принёс Кевин Лабанк.



Видеообзор лучших моментов матча можно посмотреть на «Чемпионате».