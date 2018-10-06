Мозер: переживаю из-за отсутствия голов в «Динамо», я же нападающий

Нападающий московского «Динамо» Евгений Мозер рассказал об отношении к невысокой результативности. Хоккеист пока ни разу не забил в текущем сезоне.



«Переживаю ли из-за отсутствия голов за „Динамо“? Конечно, переживаю, и еще как! Надо забить как можно скорее. Я же нападающий. Ну как без голов? А что в меньшинстве шайбы на себя ловлю или стараюсь играть активно, чтобы соперники на мне сфолили, — так это же для команды польза. Это часть работы, которую тоже надо делать хорошо.



Буду стараться себя в атаке проявлять, на обороне не зацикливаюсь. Все же зависит от ситуации на площадке. Если есть возможность угрожать воротам, надо сразу этим пользоваться. Мне уже и в большинстве пару раз давали сыграть. Надеюсь, скоро начну забивать», — цитирует Мозера официальный сайт «Динамо».