Маршессо: хватит говорить о прошлом сезоне, «Вегас» может не попасть в плей-офф

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Джонатан Маршессо отметил, что его команде стоит забыть об успехе предыдущего сезона.



«Любой спортсмен, любая команда хочет улучшить результат прошлого года. Это тяжело, но возможно. У нас есть для этого игроки, нам надо снова заиграть в полную силу. У нас нет суперзвезд, за исключением вратаря, поэтому нам надо снова брать верх над соперниками за счет большего объема работы. Если у нас это получится, нас ждет успех.



Мы очень высоко подняли планку в прошлом сезоне. Действительно, очень высоко. Сезон получился великолепным. Но хватит уже говорить о нем. Начался новый чемпионат. Если не сможем играть, как в прошлом году, мы не попадем в плей-офф. Мы обязаны собраться», — цитирует игрока официальный сайт НХЛ.