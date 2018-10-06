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Маршессо: хватит говорить о прошлом сезоне, «Вегас» может не попасть в плей-офф

Маршессо: хватит говорить о прошлом сезоне, «Вегас» может не попасть в плей-офф
Хоккей / НХЛ

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Джонатан Маршессо отметил, что его команде стоит забыть об успехе предыдущего сезона.

«Любой спортсмен, любая команда хочет улучшить результат прошлого года. Это тяжело, но возможно. У нас есть для этого игроки, нам надо снова заиграть в полную силу. У нас нет суперзвезд, за исключением вратаря, поэтому нам надо снова брать верх над соперниками за счет большего объема работы. Если у нас это получится, нас ждет успех.

Мы очень высоко подняли планку в прошлом сезоне. Действительно, очень высоко. Сезон получился великолепным. Но хватит уже говорить о нем. Начался новый чемпионат. Если не сможем играть, как в прошлом году, мы не попадем в плей-офф. Мы обязаны собраться», — цитирует игрока официальный сайт НХЛ.

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