Далин: недоволен своим дебютом в НХЛ, я должен играть лучше

Шведский защитник клуба «Баффало Сэйбрз» Расмус Далин поделился впечатлениями от дебютной игры в Национальной хоккейной лиге. Напомним, «клинки» потерпели поражение от «Бостон Брюинз» — 0:4.



«Мы не смогли выиграть, и я недоволен, как сыграл. Я должен играть лучше.



Овация трибун на представлении перед игрой? Было здорово. Они очень тепло меня встретили. Мы очень хотели порадовать их победой.



Еще не так давно я по телевизору смотрел тройку Маршан — Бержерон — Пастрняк и думал, как замечательно они играют. Сегодня играл против них и лишний раз убедился в этом», — приводит слова Далина официальный сайт НХЛ.



Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19