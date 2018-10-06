А. Костицын: Дуайер требует от минского «Динамо» двигаться вперёд без раскаток

Нападающий минского «Динамо» Андрей Костицын поделился мнением о неудачном старте команды в сезоне.



«Сейчас только второй месяц регулярного чемпионата начался. Понятно, все мы недовольны результатом. Сколько матчей провели и сколько очков набрали — это не то, чего мы ждали. Повторюсь, в каких-то играх были свои ошибки, которые не позволяли при довольно неплохом хоккее в нашем исполнении добиваться побед.



Как мне система игры, которую прививает Горди Дуайер? А почему она не должна мне подходить? Она же дается всей команде, а не каким-то отдельным игрокам. Мы должны всем коллективом добиваться положительного результата, поэтому обязаны выходить на лед и выполнять, что от нас требует главный тренер.



У Горди многое похоже на то, что практикуется в НХЛ. Много североамериканских установок: Дуайер требует быстро выходить из своей зоны, двигаться вперед, без всяких раскаток. В чужой зоне нужно быть нацеленным на ворота, искать любую возможность для броска, бороться за то, чтобы сыграть на добивании. Нет такого, чтобы по зоне покататься или в средней зоне подержать шайбу. От нас требуется как можно быстрее доставлять шайбу к чужим воротам.



У нас есть хорошие матчи, когда играет вся команда, и нет таких ошибок, как со «Спартаком», из-за которых проигрывается встреча. А есть такое, когда матч вроде складывается хорошо, но где-то в 1–2 секунды даем слабинку и получаем либо удаления, либо голы в свои ворота. Из-за этого проигрываем матчи. Надо это исправлять — тогда сможем бороться за выход в плей-офф», — цитируют игрока «Известия».