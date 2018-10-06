Кросби: когда проигрываешь, предыдущие трофеи не имеют никакого значения

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби сказал, что прошлые трофеи не имеют значения при возможности выиграть новый.



«Поражение в прошлом сезоне? Вообще, это довольно забавное чувство, потому что в такие моменты понимаешь, что два предыдущих чемпионства не имеют никакого значения. Ты смотришь на трофеи и думаешь: „Ладно, а как мы это сделаем в этом году?“ А потом, когда это не удается, думаешь: „Ладно, это был классный шанс, который выпадает не всем людям и не всем командам“. И когда начинаешь об этом задумываться, такие мысли саднят еще сильнее. Мы были так близко. Но в то же время ты понимаешь и ценишь, как сложен был путь. В общем, на это полезно смотреть с обеих сторон», — цитирует игрока официальный сайт лиги.