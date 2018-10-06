«Локомотив» и «Ак Барс» объявили составы на матч

«Локомотив» и «Ак Барс» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы на своих страницах в «Твиттере». Игра пройдёт в Ярославле сегодня, 6 октября, и начнётся в 17:00 мск.



«Локомотив»:

Коновалов (Исаев);

Рафиков – Накладал, Локтионов – Контиола – Козун;

Елесин – Кронвалл, Картаев – Алексеев – Апальков;

Кутузов – Н. Аверин, Е. Аверин – Красковский – Санников;

Пайгин, Каюмов – Иванов – Коваленко, Беляев.



«Ак Барс»:

Гарипов (Подъяпольский);

Юдин — Постма, Секач — Ландер — Азеведу;

Батыршин — Абросимов, Зарипов — Попов — Глухов;

Яруллин — Марков, Лукоянов — Михеев — Потапов;

Лямкин, Клинкхаммер — Бурмистров — Кара.

Казанцы подходят к игре с «железнодорожниками», одержав три победы подряд.