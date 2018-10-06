«Локомотив» и «Ак Барс» объявили составы на матч

«Локомотив» и «Ак Барс» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы на своих страницах в «Твиттере». Игра пройдёт в Ярославле сегодня, 6 октября, и начнётся в 17:00 мск.
«Локомотив»:
Коновалов (Исаев);
Рафиков – Накладал, Локтионов – Контиола – Козун;
Елесин – Кронвалл, Картаев – Алексеев – Апальков;
Кутузов – Н. Аверин, Е. Аверин – Красковский – Санников;
Пайгин, Каюмов – Иванов – Коваленко, Беляев.
«Ак Барс»:
Гарипов (Подъяпольский);
Юдин — Постма, Секач — Ландер — Азеведу;
Батыршин — Абросимов, Зарипов — Попов — Глухов;
Яруллин — Марков, Лукоянов — Михеев — Потапов;
Лямкин, Клинкхаммер — Бурмистров — Кара.
Казанцы подходят к игре с «железнодорожниками», одержав три победы подряд.