Защитник «Ак Барса» Батыршин избежал штрафа за удар в голову Индрашису

Защитник «Ак Барса» Рафаэль Батыршин избежал наказания по итогам матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с московским «Динамо» (2:1).



32-летний хоккеист получил малый и дисциплинарный штраф за атаку в область головы и шеи нападающему бело-голубых Миксу Индрашису.

Видео эпизода можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.



«На основании представленных материалов принято решение отменить наказание, наложенное на защитника «Ак Барса» Рафаэля Батыршина по п. 1.3.1 статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ», — гласит заявление, размещённое на официальном сайте КХЛ.

В этом сезоне Батыршин провёл 14 матчей, забросил две шайбы и отдал три голевые передачи при показателе полезности «+3».