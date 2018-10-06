«Йокерит» — СКА: Наиль Якупов подрался с Оливером Лауридсеном

Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с участием «Йокерита» и СКА не обошёлся без драки.



Нападающий «армейцев» Наиль Якупов отметился заброшенной шайбой и после этого вступил в кулачный бой с защитником «шутов» Оливером Лауридсеном, который полез на соперника, когда тот праздновал гол.

Видео драки с участием Якупова и Лауридсена можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.



Лауридсен по итогам драки был удалён до конца встречи. К тому моменту его команда уступала со счётом 0:3.



СКА занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, а «Йокерит» располагается строчкой ниже. Обе команды в табели о рангах разделяет всего одно очко. Подопечные Ильи Воробьёва в случае победы возглавят таблицу на Западе.