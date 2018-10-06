Московское «Динамо» одержало первую победу с Крикуновым, обыграв «Нефтехимик»

Московское «Динамо» обыграло «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра состоялась в столице и закончилась со счётом 3:0 в пользу бело-голубых.

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Хозяева открыли счёт в концовке первого игрового отрезка, когда ворота соперника поразил Микс Индрашис. Подопечные Владимира Крикунова укрепили преимущество после перерыва благодаря Дмитрию Кагарлицкому, который реализовал численный перевес, а в третьем периоде Индрашис оформил дубль, отправив шайбу в пустые ворота. Голкипер хозяев Иван Бочаров отыграл на ноль, отразив 28 бросков.

Столичная команда одержала первую победу под руководством Крикунова, который несколько дней назад сменил на посту главного тренера команды Владимира Воробьёва.

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.